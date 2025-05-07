Более 40 млн рублей перевели жители Псковской области телефонным мошенникам в апреле

22:22, 07 мая 2025, ПАИ

В апреле этого года пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 147 жителей Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях региона, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.

Общая сумма ущерба составила свыше 43 миллионов рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками.

Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на своё имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета. Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путём инвестирования, трудоустройство на работу.

Также распространены случаи, когда мошенники представляются операторами сотовой связи, под предлогом пролонгации договора используют сим-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам территориальными подразделениями полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в МВД РФ рассказали о топ-5 сценариев взлома мошенниками аккаунта на «Госуслугах».