ВИДЕО Псковские пограничники не дали иностранцу добраться до Германии

15:57, 23 марта 2023, ПАИ

В Себежском районе уроженец одной из стран Латинской Америки попытался незаконно пересечь российско-латвийскую границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Молодой человек подтвердил свои намерения и добавил, что собирался отправиться в Германию.

В отношении иностранца за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.