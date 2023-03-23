ВИДЕО Псковские пограничники не дали иностранцу добраться до Германии
В Себежском районе уроженец одной из стран Латинской Америки попытался незаконно пересечь российско-латвийскую границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.
Молодой человек подтвердил свои намерения и добавил, что собирался отправиться в Германию.
В отношении иностранца за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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