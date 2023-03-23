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Общество

Операция «Оружие» прошла в Псковской области

49 проверок владельцев гражданского оружия провели в Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». Рейды организовали сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии совместно с полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В ходе проверок было выявлено 7 нарушений в области оборота гражданского оружия, изъято 19 единиц оружия и 272 патрона. 

Кроме того, владельцам оружия разъяснили правила его хранения и ношения, а также меры ответственности за небрежность в этом плане.

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