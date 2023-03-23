Операция «Оружие» прошла в Псковской области

17:52, 23 марта 2023, ПАИ

49 проверок владельцев гражданского оружия провели в Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». Рейды организовали сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии совместно с полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе проверок было выявлено 7 нарушений в области оборота гражданского оружия, изъято 19 единиц оружия и 272 патрона.

Кроме того, владельцам оружия разъяснили правила его хранения и ношения, а также меры ответственности за небрежность в этом плане.