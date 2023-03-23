Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»

16:39, 23 марта 2023, ПАИ

Новую государственную награду - медаль «За храбрость» двух степеней - постановил учредить президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Медалью «За храбрость» награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью «За храбрость» могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства», - говорится в положении о медали, передает ТАСС.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей - после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».