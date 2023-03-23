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Культура

Региональный этап конкурса «Хрустальные звёздочки» пройдёт в Пскове

Региональный этап фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки - 2023» состоится в концертном зале Детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По программе жюри оценит более 60 номеров, после чего призёрам вручат кубки, дипломы и памятные подарки.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В конкурсе примут участие дети от 7 до 18 лет, которые представят свои творческие номера по трём номинациям: вокал, хореография, исполнительское мастерство.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» — это ежегодный творческий конкурс для детей и подростков. Его главная цель — создание условий для выявления и развития творческих способностей участников, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения.

На сегодняшний день это единственный конкурс в Российской Федерации для выявления одаренных детей из семей правоохранительных органов, который проводится Федеральной службой судебных приставов России.

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