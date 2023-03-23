В Островском районе ФАПы готовы к продаже лекарств

20:33, 23 марта 2023, ПАИ

В Островском районе всё готово для увеличения количества ФАПов, торгующих лекарственными препаратами. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Сейчас в районе лекарства можно купить только в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Кахново, а с 1 апреля это станет возможным и в деревнях Шики (Шиковский ФАП) и Подмогилье (Маршевицкий ФАП). Уже всё готово к началу продаж. Сейчас в наличии есть необходимый набор препаратов, но по заявкам жителей ассортимент может быть расширен.

До конца года продажа лекарств будет запущена ещё в 23 ФАПах Островского района и в пяти ФАПах Пыталовского района, сообщает комитет по здравоохранению региона.