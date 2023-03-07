С 1 апреля в псковских деревнях будут работать 100 пунктов продажи медикаментов

21:21, 07 марта 2023, ПАИ

Жителей региона давно волновал вопрос доступности лекарств в деревнях и малых населённых пунктах. О решении проблемного вопроса сообщает Telegram-канал «Комитет по здравоохранению Псковской области».

На сегодняшний день купить медикаменты можно уже в 59 ФАПах, с 1 апреля к ним добавится ещё 41 пункт, затем — ещё 59. Всего пройдёт пять этапов, и планируется к концу 2023 года запустить продажи в более чем 200 медпунктах.

Заказать лекарства можно у фельдшера, срок поставки будет зависеть от процесса закупки.

С декабря 2021 года в Псковской области началась планомерная работа над решением этой проблемы.