С 1 апреля в псковских деревнях будут работать 100 пунктов продажи медикаментов
Жителей региона давно волновал вопрос доступности лекарств в деревнях и малых населённых пунктах. О решении проблемного вопроса сообщает Telegram-канал «Комитет по здравоохранению Псковской области».
На сегодняшний день купить медикаменты можно уже в 59 ФАПах, с 1 апреля к ним добавится ещё 41 пункт, затем — ещё 59. Всего пройдёт пять этапов, и планируется к концу 2023 года запустить продажи в более чем 200 медпунктах.
Заказать лекарства можно у фельдшера, срок поставки будет зависеть от процесса закупки.
С декабря 2021 года в Псковской области началась планомерная работа над решением этой проблемы.
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