10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля в Пскове

19:03, 23 марта 2023, ПАИ

В Пскове на улице Шестака у дома № 33 10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля Toyota Corolla. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП мальчик госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, ребёнок переходил проезжую часть вне пешеходной зоны.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.