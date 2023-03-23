10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля в Пскове
В Пскове на улице Шестака у дома № 33 10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля Toyota Corolla. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП мальчик госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, ребёнок переходил проезжую часть вне пешеходной зоны.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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