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Общество

Отказаться от пластиковой упаковки поручил президент РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для того, чтобы увеличить использование одноразовой бумажной упаковки или посуды, постепенно отказываясь от пластиковой тары. Об этом сообщает ТАСС. 

«Правительству РФ принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», — указано в числе задач.

Власти должны проработать развитие производства деревянных домокомплектов заводского изготовления, предусмотреть дополнительную поддержку производителей оборудования и комплектующих, используемых в лесной промышленности, в том числе в части, касающейся выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также планируется развивать производство отдельных видов целлюлозы и продукции её переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса, повышать эффективность таможенно-тарифного регулирования при импорте дерева.
 

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