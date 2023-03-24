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Общество

Школьники могут получить допбаллы при поступлении в ПсковГУ

Учащихся 10-11 классов в школах Псковской области приглашают принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб» от Управление ФСБ России по Псковской области. По ее итогам ребятам будут начислены дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

По традиции, участники будут соревноваться в комплексном испытании знаний по истории России и обществознанию (тестовые тематические вопросы и сочинение на одну из предложенных тем по выбору участника), иностранному языку (лексико-грамматическое задание и понимание письменного текста), а также физической культуре.

Муниципальный этап пройдет в ноябре, а региональный - в декабре.

По итогам проведения олимпиады победителям, призерам и участникам будут начислены баллы, которые будут учитываться при поступлении в ПсковГУ.

Срок подачи заявок – до 15 сентября по месту обучения. Телефон для справок 66-80-07.

Соорганизаторами олимпиады выступают Псковский государственный университет, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества и региональная общественная организация «Общество изучения истории отечественных спецслужб».

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