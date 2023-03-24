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Оборудование и автомобили закупили для псковской больницы по нацпроекту

Оборудование и автомобили на сумму 14,4 миллиона рублей закупили и ввели в эксплуатацию в Псковской межрайонной больнице в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Марины Гаращенко

«Национальный проект «Здравоохранение» позволяет модернизировать медицинские учреждения, которые остро в этом нуждаются», - отметила Марина Гаращенко.

Также удалось оснастить медицинское учреждение двумя современными диагностическими системами для ультразвуковых исследований (УЗИ), которые имеют широкую область применения и необходимы для проведения абдоминальных, сосудистых, кардиологических исследований, и двумя колонофиброскопами для диагностических исследований и минимально-инвазивных вмешательств.

Помимо этого, в больницу приобрели оборудование и для развития кардиологической службы: четыре электрокардиографических комплекса, три комплекса суточного мониторирования ЭКГ и два комплекса для круглосуточного мониторирования артериального давления (АД) и ЭКГ.

Для обслуживания вызовов к пациентам в 2022 году в медучреждение поставили пять автомобилей «Лада Гранта», которые брендированы логотипом «Служба здоровья». Помимо закупки оборудования и автомобилей, в стационаре Псковской межрайонной больницы отремонтировали пищеблок, который начал работу в этом году в соответствии со всеми санитарными нормами.

«Также был подготовлен и реализован проект по установке лифта, что облегчит транспортировку лежачих и маломобильных пациентов. Модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности медицинской помощи, улучшение качества её оказания, диагностики, на создание комфортной среды для сотрудников, пациентов и посетителей медицинских организаций первичного звена здравоохранения», - подчеркнула Марина Гаращенко.

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