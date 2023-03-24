Участники проекта «Детская филармония» дали свой первый концерт в Пскове

12:59, 24 марта 2023, ПАИ

Первый концерт в рамках проекта «Детская филармония» прошел в рамках празднования Дня работника культуры в БКЗ Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент ПАИ.

С профессиональным праздником работников культуры поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она также пожелала коллективу детской филармонии большого будущего.

Также Вера Емельянова поздравила с днем рождения юного музыканта Никиту и вручила ему подарок - особые часы от губернатора.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.