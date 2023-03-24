Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области

13:06, 24 марта 2023, ПАИ

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Массовые проверки водителей пройдут на территории Псковской области с 24 по 26 марта. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Проверки пройдут в целях предупреждения грубых нарушений ПДД и стабилизации дорожной обстановки в регионе. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят нарушениям требований к перевозке детей.

Рейды пройдут в Островском, Великолукском, Гдовском, Псковском районах и в городе Пскове.