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Общество

Число пользователей сервиса «Маркет» Теле2 увеличилось в Пскове

Особенности поведения пользователей сервиса «Маркет», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS, выявил российский оператор мобильной связи Теле2. На Северо-Западе в 2022 году самый большой прирост новых пользователей сервиса был в Архангельске, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в компании.

По приросту пользователей первое место на Северо-Западе занял Архангельск – 30%. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – Великий Новгород, где число клиентов увеличилось на 27% и 22% соответственно. В Псковской области прирост составил 14%.

Фото: компания Теле2

За 2022 год число пользователей «Маркета Tele2» в целом по стране выросло на 12%. Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 10%, а число покупателей увеличилось на 16%. Количество купленных лотов в 2022 году выросло на 21%. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи. Всего за прошлый год клиенты оператора купили на «Маркете» более 300 миллионов минут.

Главный «товар» площадки – мобильный интернет: лоты с гигабайтами стали самыми популярными у клиентов. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4,7 до 5,4 Гб. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Хакасии, которые в среднем в течение года покупали больше гигабайтов. Больше других на продаже гигабайтов в абсолютном значении заработали абоненты Москвы.

Исследование охватило пользователей «Маркета Tele2». Период исследования – 2022 год. «Маркет Tele2» – это онлайн-площадка, где абоненты оператора покупают и продают гигабайты, минуты и SMS из своих пакетов. Сервис доступен в приложении «Мой Tele2» и в личном кабинете на сайте оператора.

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