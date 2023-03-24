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Экономика

«Леруа Мерлен» намерена продать свои магазины в России

Французская компания «Леруа Мерлен» объявила о намерении продать все свои магазины в России, передает ТАСС.

«После более чем 18-летней деятельности в России передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей. Этот процесс является результатом работы, начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Это следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта и постепенной независимостью местных операций. Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников», — говорится в сообщении собственника компании ADEO.

Напомним, что один из гипермаркетов сети находится в Пскове.

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