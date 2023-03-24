Великолукский боец рассказал, как хотел «съесть» своего соперника в Астане

17:21, 24 марта 2023, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов рассказал, как прошла защита пояса чемпиона лиги NAIZA во время поединка против казахстанского спортсмена Имрана Тайсултанова. Также он поделился планами на будущее, сообщает портал Luki-News, который взял у бойца интервью на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА.

По его словам, у команды было несколько сценариев развития этого боя. «По первому раунду уже стало понятно, по какому сценарию пойдет поединок, и все пошло так, как мы задумывали. К третьему раунду соперник уже подустал, и я смог доделать свое дело. Расчет и был на третий или четвертый раунд», - отметил великолучанин.

При этом боец отметил, что соперник был сильным. «Был расчет: либо он кинется в первом раунде, и попробовать его остановить жесткими ударами, либо он примет мою игру и начнет пытаться меня переиграть, а тут я его затащу в более поздние раунды и там уже «съем», - поделился Руслан Шамилов.

Отдохнуть в Великих Луках Руслан Шамилов планирует неделю, а после с менеджером и тренерами он отправится в Санкт-Петербург, чтобы подумать, «какой бой будет лучше на данном этапе».

Напомним, что Руслан Шамилов защитил пояс чемпиона лиги NAIZA в Астане.