К 2030 году 7% многоквартирных домов будут деревянными – РСХБ

17:08, 24 марта 2023, ПАИ

Строительство деревянных многоквартирных жилых зданий имеет высокий потенциал для развития в России. Общая площадь таких зданий достигнет порядка 15 миллионов квадратных метров и займет до 7% от объемов всего жилищного строительства к 2030 году. Такое домостроение более экологично и сможет решить вопросы строительства на сельских, труднодоступных и отдалённых территориях. Об этом ПАИ сообщили в Россельхозбанке.

Объем всего жилищного строительства в России в минувшем году увеличился на 11% и составил 102,7 миллиона квадратных метров, что стало рекордным показателем с 1990 года. Индивидуальное жилищное строительство также достигло максимальных показателей – 57,2 миллиона квадратных метров, 25% из которых было построено из дерева.

2022 год стал рекордным и для деревянного домостроения в России: по итогам года объем строительства из дерева составил более 14,239 миллиона квадратных метров (126 578 домов) и вырос на 32% относительно предыдущего года. При этом доля деревянного домостроения составила максимальные с 2010 года 14% от объема жилищного строительства в 2022 году.

Регионами-лидерами по введенной площади жилых домов, построенных населением (ИЖС), в 2022 году стали Московская область c 9,5 млн квадратных метров – 36% из которых построены из дерева, Краснодарский край – 4,5 квадратных метра – 11% из дерева, Ленинградская область – 2,6 квадратного метра – 34% из дерева, Башкортостан – 1,9 квадратного метра – 57% из дерева, Татарстан – 2,2 квадратного метра – 11% из дерева.

«Деревянное домостроение в России развивается опережающими темпами, при этом наибольший потенциал для роста есть у многоквартирных домов из дерева. Современные многоквартирные деревянные здания огнестойкие, сейсмостойкие, в них отсутствует усадка, а по прочности они сопоставимы с монолитными зданиями», – подчеркнули в Россельхозбанке.

Развитие строительства деревянных многоэтажных зданий промышленным способом позволяет сократить трудовые затраты и сроки строительства зданий. Дополнительный эффект деревянных домов в более экологичных свойствах древесины, а строительство и утилизация отходов такой стройки не наносят вред окружающей среде и не требуют сложных технологий производства.

Углеродный след от строительства дома из дерева в 2,5 раза меньше, чем от строительства монолитного здания той же площади. Выбросы углекислого газа возникают за счет работы техники и производства стройматериалов, а при заготовке древесины для получения пиломатериалов углеродный след, напротив, становится отрицательным.

На текущий момент строительство многоквартирных зданий из дерева в России занимает менее 1% объема жилищного строительства, но уже набирает обороты. Число домов, построенных застройщиками из дерева в 2022 году, составляет 23,2 квадратного метра. Среди лидеров по деревянному домостроению многоквартирных домов в 2022 году стали Тюменская область (5,8 тысячи квадратных метров), Якутия (2,8 тысячи квадратных метров), Тыва (1,7 тысячи квадратных метров), Республика Коми (1,5 тысячи квадратных метров), Архангельская область (1,4 тысячи квадратных метров).

«Строительство экологичных многоэтажек из дерева в России обладает существенным потенциалом. Драйверами развития отрасли станет государственная поддержка подобных проектов, насыщенный внутренний рынок деревянных стройматериалов и ресурсы лесопромышленного комплекса, – отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. – По нашим оценкам, общая площадь деревянных многоквартирных зданий составит порядка 15 млн квадртаных метров к 2030 году и займет до 7% от объемов всего жилищного строительства. Деревянное строительство является перспективным для развития сельских, труднодоступных и отдалённых территорий. Использование деревянных стройматериалов будет особенно распространено при реализации инфраструктурных и рекреационных проектов в рамках развития и благоустройства сельских территорий».

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