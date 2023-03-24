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Общество

Шкала Апгар для новорожденных: что она показывает и зачем нужна

Все новорожденные оцениваются по шкале Апгар, это система первичной оценки клинического состояния. Как объяснила заместитель главного врача Псковского перинатального центра по педиатрии, неонатолог Ольга Сачкова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM), это не является диагнозом.  

«Оцениваем по десятибалльной системе, где существует градация. По этой оценке, единственное, что мы можем сказать, есть ли проблема гипотетического характера. То есть пострадал ребенок, хватает ли ему, скажем так, кислорода, который он получает сейчас, чтобы начать жить внеутробно, или есть какие-то проблемы», - сказала врач.  

Ольга Сачкова подчеркнула, что это не всегда является диагнозом, и объяснила, что новорожденные с высоким баллом по шкале Апгар могут жить без каких-либо последствий, «а иногда и высокая оценка по шкале Апгар на пятой минуте не говорит о здоровье на десятой».

Она объяснила, что это является предиктором для неонатолога. «Вот если мы низко оценили, мы должны начать оказывать помощь. Существует четкий, строгий алгоритм оказания помощи при рождении ребенка с асфиксией», - продолжила гостья студии.

Врач отметила, что в первую очередь шкала Апгар является оценкой асфиксии. «Не нужно родителям делать на этом какой-то акцент. Это толчок к нашим действиям. То есть если мы оценили на такой балл, то у нас на каждый балл есть наши действия, когда мы и что должны начать делать», - резюмировала она.

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