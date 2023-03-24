Чемпионат и первенство СЗФО по ММА проходят в Великих Луках

18:54, 24 марта 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-Запада по смешанным боевым единоборствам проходят в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Это очень престижные соревнования, а для Северо-Запада — самые главные в году. Победители отправляются на чемпионат и первенство, финалисты — на Кубок России», — говорится в сообщении.

На соревнования приехало 150 спортсменов из восьми регионов страны: из Псковской области, Санкт-Петербурга, Вологды, Карелии, Калининграда.

Перед участниками выступил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов: «Разрешите от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовать [вас] на столь представительном форуме. Вы очень много трудились для того, чтобы попасть на эти соревнования, и вы уже победители в своих регионах и достойно их представляете».

Бойцы сражаются в нескольких возрастных категориях — от 12 до 18 лет и старше. Самое большое количество участников приехало из Калининграда.

Псковскую область представляет свыше 30 спортсменов. На протяжении многих лет наш регион входит в тройку сильнейших в командном зачёте, отметили в газете.

«Я сам из этого города, сам выступал здесь и три раза выигрывал. Пригласили сюда гостем, да я бы и сам пришёл, потому что интересно посмотреть на молодых спортсменов, которые иногда выдают поединки интереснее, чем у профессионалов, так как стремятся пробиться наверх», — поделился мастер спорта по ММА, профессиональный боец Руслан Шамилов.

Соревнования в спорткомплексе «Стрелец» продлятся три дня. По итогам определятся лучшие бойцы в своих возрастных категориях. «Шансы пробиться на российский чемпионат по ММА у псковских спортсменов довольно высокие», — обратили внимание в газете.

Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Псковская областная федерация смешанных боевых единоборств, комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнований — Александр Моисеенко.