В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчёту дохода семьи

22:53, 24 марта 2023, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчёту дохода семьи для предоставления социальной помощи, сообщает РИА Новости.

«Предлагается распространить подходы к учёту доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно… и других мер социальной поддержки по нуждаемости на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной», – указано в пояснительных материалах.

