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Происшествия

Подростки разломали рекламный стенд в Великих Луках

Подростки порвали рекламный стенд у ТЦ «Апельсин» в Великих Луках, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки»

«Сейчас (минут 50 назад) у торгового центра «Апельсин» молодые парни (четыре или пять человек) разбили ногами рекламные стенды. Просто так, просто проходили мимо», — написали в группе.

Также автор поста дополнила, что после вандализма подростки пошли в ресторан быстрого питания, находящийся неподалёку.

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