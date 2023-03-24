Подростки разломали рекламный стенд в Великих Луках

23:35, 24 марта 2023, ПАИ

Подростки порвали рекламный стенд у ТЦ «Апельсин» в Великих Луках, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас (минут 50 назад) у торгового центра «Апельсин» молодые парни (четыре или пять человек) разбили ногами рекламные стенды. Просто так, просто проходили мимо», — написали в группе.

Также автор поста дополнила, что после вандализма подростки пошли в ресторан быстрого питания, находящийся неподалёку.