Отключить свет могут сегодня в Изборском музее
О временном отключении электроэнергии 25 марта предупредили псковичей в музее-заповеднике «Изборск». Сообщение опубликовано в группе музея в соцсети «ВКонтакте».
«Возможно временное отключение электроснабжения. В случае отключения электричества приобрести билеты для посещения объектов музея можно на сайте музея или по QR-коду у смотрителей музея», — сообщили в учреждении.
Ранее сотрудники музея сообщили о досрочном завершении работы выставки «Непобедимая красота».
Комментарии: 0 Обсудить >>>