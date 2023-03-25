Отключить свет могут сегодня в Изборском музее

09:41, 25 марта 2023, ПАИ

О временном отключении электроэнергии 25 марта предупредили псковичей в музее-заповеднике «Изборск». Сообщение опубликовано в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Возможно временное отключение электроснабжения. В случае отключения электричества приобрести билеты для посещения объектов музея можно на сайте музея или по QR-коду у смотрителей музея», — сообщили в учреждении.

Ранее сотрудники музея сообщили о досрочном завершении работы выставки «Непобедимая красота».