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Культура

Выставка «Непобедимая красота» будет работать в Изборске до 26 марта

Выставка «Непобедимая красота» в Изборском музее-заповеднике завершит свою работу через три дня, 27 марта. Посетить её можно до 26-го числа включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

На ней гости могут увидеть копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, работы заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Александра Крылова и его учеников.

Помимо живописных работ, на выставке представлены и несколько скульптур, в том числе эскиз памятника князю Довмонту скульптора Андрея Мартьянова, предполагаемого для установки в Пскове.

Подробнее о представленных на выставке экспонатах можно узнать на посвящённой ей странице на сайте музея-заповедника «Изборск».

Ранее сообщалось, что выставка будет работать до 31 марта. 

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