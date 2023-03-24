Выставка «Непобедимая красота» будет работать в Изборске до 26 марта

14:59, 24 марта 2023, ПАИ

Выставка «Непобедимая красота» в Изборском музее-заповеднике завершит свою работу через три дня, 27 марта. Посетить её можно до 26-го числа включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

На ней гости могут увидеть копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, работы заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Александра Крылова и его учеников.

Помимо живописных работ, на выставке представлены и несколько скульптур, в том числе эскиз памятника князю Довмонту скульптора Андрея Мартьянова, предполагаемого для установки в Пскове.

Подробнее о представленных на выставке экспонатах можно узнать на посвящённой ей странице на сайте музея-заповедника «Изборск».

Ранее сообщалось, что выставка будет работать до 31 марта.