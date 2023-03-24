Жители Псковской области лишились денег после общения с мошенниками

09:42, 25 марта 2023, ПАИ

Двое жителей Псковского и Великолукского районов лишились денег после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, местным жителям в период 21–23 марта позвонили злоумышленники. Под предлогом перерасчёта пенсии, а также при осуществлении операции купли-продажи инструмента на интернет-сайте они завладели денежными средствами граждан на общую сумму около 150 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.