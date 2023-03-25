Председатель Псковского облсовпрофа поздравил работников культуры

13:39, 25 марта 2023, ПАИ

С профессиональным праздником работников сферы культуры поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Благодаря вашему преданному отношению к своему делу продолжают жить народные традиции, истинная народная культура. Закладывается прочная основа для воспитания новых поколений духовно богатых граждан, истинных патриотов Отечества», - отметил в своём поздравлении Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что благодаря вкладу псковских деятелей культуры регион все чаще становится местом проведения крупных международных и всероссийских мероприятий, усиливает позиции одного из признанных культурных центров страны.

«Именно ваш труд - кропотливый и ежедневный - сохраняет исторически обусловленные и социально сформированные истоки духовности, моральной истины и красоты», - добавил руководитель облсовпрофа. Он пожелал работникам культуры успехов, творческого вдохновения, любви, взаимопонимания доброго здоровья и благополучия.