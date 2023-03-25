За 12 лет в Псковскую область переехало жить более 11 тысяч иностранцев

14:08, 25 марта 2023, ПАИ

Вопросы занятости и переселения соотечественников из-за рубежа обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

За 12 лет реализации региональной госпрограммы переселения в Псковскую область на постоянное место жительства переехало более 11 тысяч человек из 21 страны, большая часть из них — граждане трудоспособного возраста с высшим или средним профессиональным образованием.

По словам Алёны Труновой, информационное сопровождение проекта осуществляется на постоянной основе, потенциал региона в части приёма соотечественников презентуется в других странах. На региональном уровне предусмотрено финансирование для поддержки переселенцев по актуальным вопросам — компенсации затрат на юридические действия, прохождения медкомиссии и найма жилья.

В 2022 году увеличился спрос на переселение в Псковскую область у соотечественников из стран, ведущих в отношении России недружественную политику и допускающих притеснение русскоязычного населения. В прошлом году участниками региональной программы стали 197 человек, из которых половина — жители Латвии, Эстонии и Литвы. Тенденция сохраняется и в текущем году: за первые месяцы комитетом рассмотрено и согласовано уже 19 заявлений о переселении (с членами семей это 42 человека), уже прибыло в Псковскую область 16 человек.

«Комитет с заявками работает практически в ручном режиме: связываются по телефону, консультируют, подыскивают подходящие вакансии для трудоустройства», — отметила Алёна Трунова.

Особый интерес у переселенцев в Псковскую область вызывают меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для участников госпрограммы, которые планируют начать своё дело на территории области, при поддержке правительства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в ближайшее время будет проведена «Азбука предпринимателя».

Михаил Ведерников отметил неформальный подход к работе и подчеркнул необходимость продолжать информационную кампанию по привлечению соотечественников в Псковскую область: «Мы не должны оставаться в стороне. Если наши люди подвергаются притеснениям, то мы должны быть готовы обеспечить их переезд и беспрепятственную адаптацию».

Отдельно Алёна Трунова доложила о подготовке региональной системы труда и занятости к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Её региональный этап состоится 14 апреля в Пскове на базе модернизированного отделения Центра занятости населения Псковской области по Пскову и Псковскому району.

«Областная служба занятости формирует список работодателей и вакансий, готовятся информационные анонсы. Помимо собеседований, будут организованы профориентационные занятия для школьников, круглый стол и обучающие мероприятия для работников кадровых служб предприятий. Всё это позволит поддерживать занятость населения на высоком уровне за счёт широкого информирования об открытых вакансиях», — отметила врио руководителя комитета.

В июне запланировано проведение федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, где Псковская область также примет участие. Мероприятие пройдёт по всей стране в двух форматах — онлайн и офлайн. В регионе участие в нём сможет принять до тысячи человек — представителей работодателей, учебных заведений, государственных и общественных организаций, граждан, которые хотят найти работу или сменить карьерную траекторию.