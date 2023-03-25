Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За 12 лет в Псковскую область переехало жить более 11 тысяч иностранцев

Вопросы занятости и переселения соотечественников из-за рубежа обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

За 12 лет реализации региональной госпрограммы переселения в Псковскую область на постоянное место жительства переехало более 11 тысяч человек из 21 страны, большая часть из них — граждане трудоспособного возраста с высшим или средним профессиональным образованием.

По словам Алёны Труновой, информационное сопровождение проекта осуществляется на постоянной основе, потенциал региона в части приёма соотечественников презентуется в других странах. На региональном уровне предусмотрено финансирование для поддержки переселенцев по актуальным вопросам — компенсации затрат на юридические действия, прохождения медкомиссии и найма жилья.

В 2022 году увеличился спрос на переселение в Псковскую область у соотечественников из стран, ведущих в отношении России недружественную политику и допускающих притеснение русскоязычного населения. В прошлом году участниками региональной программы стали 197 человек, из которых половина — жители Латвии, Эстонии и Литвы. Тенденция сохраняется и в текущем году: за первые месяцы комитетом рассмотрено и согласовано уже 19 заявлений о переселении (с членами семей это 42 человека), уже прибыло в Псковскую область 16 человек.

«Комитет с заявками работает практически в ручном режиме: связываются по телефону, консультируют, подыскивают подходящие вакансии для трудоустройства», — отметила Алёна Трунова.

Особый интерес у переселенцев в Псковскую область вызывают меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для участников госпрограммы, которые планируют начать своё дело на территории области, при поддержке правительства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в ближайшее время будет проведена «Азбука предпринимателя».

Михаил Ведерников отметил неформальный подход к работе и подчеркнул необходимость продолжать информационную кампанию по привлечению соотечественников в Псковскую область: «Мы не должны оставаться в стороне. Если наши люди подвергаются притеснениям, то мы должны быть готовы обеспечить их переезд и беспрепятственную адаптацию».

Отдельно Алёна Трунова доложила о подготовке региональной системы труда и занятости к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Её региональный этап состоится 14 апреля в Пскове на базе модернизированного отделения Центра занятости населения Псковской области по Пскову и Псковскому району.

«Областная служба занятости формирует список работодателей и вакансий, готовятся информационные анонсы. Помимо собеседований, будут организованы профориентационные занятия для школьников, круглый стол и обучающие мероприятия для работников кадровых служб предприятий. Всё это позволит поддерживать занятость населения на высоком уровне за счёт широкого информирования об открытых вакансиях», — отметила врио руководителя комитета.

В июне запланировано проведение федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, где Псковская область также примет участие. Мероприятие пройдёт по всей стране в двух форматах — онлайн и офлайн. В регионе участие в нём сможет принять до тысячи человек — представителей работодателей, учебных заведений, государственных и общественных организаций, граждан, которые хотят найти работу или сменить карьерную траекторию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2023

Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков
25 марта 2023

Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 26 марта
25 марта 2023

Псковичам возместят ущерб, причинённый их машинам на Октябрьском проспекте
25 марта 2023

За 12 лет в Псковскую область переехало жить более 11 тысяч иностранцев
25 марта 2023

ФОТОФАКТ Зелёное озеро на улице Завеличенской в Борисовичах
25 марта 2023

Председатель Псковского облсовпрофа поздравил работников культуры
25 марта 2023

Упавшие на Октябрьском проспекте деревья убирают в Пскове
25 марта 2023

Андрей Турчак посетил 76-ю дивизию на кременском направлении в Донбассе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...