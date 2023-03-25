Псковичи стали призёрами лыжных гонок в Белоруссии
Команда лыжников из Псковской области приняла участие в открытом первенстве Витебской области Белоруссии сегодня, 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок региона.
Участники прибыли на соревнования из Невеля и Великих Лук.
Итоги спортсменов:
1 место – Маргарита Белова (Великие Луки)
2 место – Серафима Ласькова (Великие Луки)
3 место – Елизавета Ханукович (Невель).
Ранее сообщалось, что псковичи прошли в финал первенства СЗФО по боксу.
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