Принять участие в создании сайта «Планета Русь» предложили псковичам

23:10, 25 марта 2023, ПАИ

Юбилейная, V Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» завершилась в Изборском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Второй день конференции начался с презентации сайта проекта «Планета Русь», основная идея которого — донести до зрителя красоту и величие нашей Родины. Президент АНО «Переправа» Александр Нотин напомнил, что проект «Планета Русь» буквально вырос из Священного холма, который построили и освятили в 2007 году.

«Мне кажется, что нам стоило бы подумать о том, чтобы создать здесь некий центр притяжения, для того чтобы, к примеру, собрать и подтянуть молодёжь: студентов и школьников, общественные организации. Но для начала надо саму Псковскую область собрать. Собрать эти земли, заполнить странички на сайте. Показать храмы: какие-то уже восстановленные, какие-то, возможно, разрушенные. Но всё это важно показать и собрать здесь», — подчеркнул он.

Вице-президент «Переправы» Николай Белянцев отметил, что информацию на сайт могут добавлять все желающие.

Напомним, в этом году Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» была посвящена 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приурочена к Году педагога и наставника.

Участники конференции представили более 30 докладов, которые станут основой для создания традиционного сборника материалов. Отметим, что некоторые докладчики участвовали в конференции заочно, их работы можно будет увидеть на сайте Государственного музея-заповедника «Изборск».