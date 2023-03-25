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Общество

Конюхов и Меняйло побили мировой рекорд дальности полёта на воздушном шаре

Воздушный шар российских путешественников Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел свыше 2 368 километров и таким образом побил установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полёта. Об этом сообщается на сайте спутниковой навигации, который отслеживает полёт.

«Российские пилоты Фёдор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате «Фосагро» преодолели 2 368 километров, тем самым превысив рекорд дальности полёта теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японскими пилотами. Выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за полярным кругом, всю рекордную дистанцию он проходил в коридоре 67–70 градусов северной широты. Пилоты будут продолжать полёт до рассвета и планируют приземлиться в районе посёлка Хатанга — столицы полярной авиации», — говорится в сообщении штаба.

В настоящее время шар «Фосагро» летит со скоростью около 60 километров в час над Красноярским краем. В пятницу около 05:00 Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области. Чтобы побить свой же рекорд продолжительности полёта в 55 часов, им нужно продержаться в воздухе около 14 часов, пишет ТАСС.

«Сейчас в районе перелёта в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Новый мировой рекорд будет зафиксирован после ратификации Международной федерации аэронавтики (FAI)», — уточнили в штабе.

Фёдор Конюхов является обладателем абсолютного мирового рекорда в области воздухоплавания: это самый быстрый полёт вокруг света на воздушном шаре. За это достижение он был удостоен звания «Пилот года» Международной федерации аэронавтики (FAI) в 2016 году. В ходе тренировок к кругосветному полёту Конюхов и Меняйло установили два мировых рекорда: сначала 32 часа, а затем 55 часов беспосадочного полёта на тепловом шаре.

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