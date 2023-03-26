«Фиолетовый день» отмечается сегодня

09:03, 26 марта 2023, ПАИ

«Фиолетовый день» проводится во всём мире 26 марта, сообщает calend.ru. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребёнок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали её заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде лёгкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к «Фиолетовому дню» присоединилось 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

Эпилепсия считается одним из самых распространённых хронических неврологических заболеваний человека. При ней один из участков коры головного мозга начинает работать слишком активно. Он подавляет и подчиняет остальные нейроны. В итоге все клетки коры бывают охвачены синхронным возбуждением. Возникает приступ: судороги, потеря сознания, падение (с этой особенностью связано русское название болезни — падучая). Причиной возникновения такого гиперактивного участка может быть травма головы, инсульт, менингит и некоторые заболевания.

По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1 % населения земного шара, а это 50 млн человек. Только 25 % из них получают адекватное медикаментозное лечение. А ведь важно знать, что современные лекарства позволяют в 70 % случаев полностью освободить человека от припадков. Такие препараты эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и настроение. Эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, при котором достижение стойкой ремиссии возможно: люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей, то есть ведут нормальную полноценную жизнь.

Древние греки и римляне называли эпилепсию «божественным вмешательством» и «геркулесовой болезнью». В одном из средневековых руководств по вызову духов говорилось, что при неправильной подготовке к обряду маг может испытать эпилептический припадок.

Фиолетовый (или лавандовый) цвет символом дня был выбран неслучайно. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи.