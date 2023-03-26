Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области

13:35, 26 марта 2023, ПАИ

Участие в помощи населению подтопленных территорий продолжают принимать сотрудники МЧС в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники отмечают, что активное таяние снега происходит на территории Псковской области в результате резкого повышения температуры окружающей среды с 24 марта.

«Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в деревне Неелово-2 Псковского района, где произошло подтопление трех приусадебных участков по улице Весенняя, приусадебные участки расположены в низких участках местности, в жилых домах воды нет», - говорится в сообщении.

На месте подтопления работает оперативная группа главного управления совместно с первым заместителем главы администрации Псковского района. Проведен подворовой обход жилых домов. Определены пункты временного размещения населения в муниципальных учреждениях деревни Неелово. Беспилотным воздушным судном главного управления проведена аэрофотосъемка местности и установлена причина подтопления — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий.

Для откачки воды в круглосуточном режиме от главного управления работает автоцистерна производительностью 70 литров в минуту. Силами МКУ «Служба благоустройства города» производится откачка воды с применением двух мотопомп.

Всего на откачку воды в деревне Неёлово-2 задействована группировка сил и средств в составе 18 человек, 7 единиц техники, из которых от Главного управления МЧС России по Псковской области 10 человек, 4 единицы техники.

В деревне Песчанка Псковского района произошло подтопление автомобильного моста через реку Многа. Для оценки обстановки и организации взаимодействия на месте подтопления организована работа оперативной группы главного управления. Уровень воды над поверхностью проезжей части моста составляет около 40 сантиметров. Сотрудники подчеркнули, что для проезда к населенному пункту имеется объезд со стороны федеральной автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Невель», съезд на автодорогу для объезда находится на 295 километре напротив АЗС. Информация о подтоплении и пути объезда доведена до экстренных оперативных служб.

В деревне Песчанка расположены дачные дома, постоянно проживающее население отсутствует. Главой Ядровской волости Псковского района организована работа с жителями данной территории для выявления проблем, которые могут возникнуть из-за сложившейся ситуации. На особом контроле пожарная безопасность.

«Обстановка находится на контроле, сил и средств достаточно», - уточнили в сообщении.