Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области

Участие в помощи населению подтопленных территорий продолжают принимать сотрудники МЧС в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники отмечают, что активное таяние снега происходит на территории Псковской области в результате резкого повышения температуры окружающей среды с 24 марта.

«Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в деревне Неелово-2 Псковского района, где произошло подтопление трех приусадебных участков по улице Весенняя, приусадебные участки расположены в низких участках местности, в жилых домах воды нет», - говорится в сообщении.

На месте подтопления работает оперативная группа главного управления совместно с первым заместителем главы администрации Псковского района. Проведен подворовой обход жилых домов. Определены пункты временного размещения населения в муниципальных учреждениях деревни Неелово. Беспилотным воздушным судном главного управления проведена аэрофотосъемка местности и установлена причина подтопления — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий.

Для откачки воды в круглосуточном режиме от главного управления работает автоцистерна производительностью 70 литров в минуту. Силами МКУ «Служба благоустройства города» производится откачка воды с применением двух мотопомп.

Всего на откачку воды в деревне Неёлово-2 задействована группировка сил и средств в составе 18 человек, 7 единиц техники, из которых от Главного управления МЧС России по Псковской области 10 человек, 4 единицы техники.

В деревне Песчанка Псковского района произошло подтопление автомобильного моста через реку Многа. Для оценки обстановки и организации взаимодействия на месте подтопления организована работа оперативной группы главного управления. Уровень воды над поверхностью проезжей части моста составляет около 40 сантиметров. Сотрудники подчеркнули, что для проезда к населенному пункту имеется объезд со стороны федеральной автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Невель», съезд на автодорогу для объезда находится на 295 километре напротив АЗС. Информация о подтоплении и пути объезда доведена до экстренных оперативных служб.

В деревне Песчанка расположены дачные дома, постоянно проживающее население отсутствует. Главой Ядровской волости Псковского района организована работа с жителями данной территории для выявления проблем, которые могут возникнуть из-за сложившейся ситуации. На особом контроле пожарная безопасность.

«Обстановка находится на контроле, сил и средств достаточно», - уточнили в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2023

До +9 градусов и дождь ожидается в Псковской области 27 марта
26 марта 2023

Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области

26 марта 2023

ВИДЕО Хорек бегает по улицам Пскова
26 марта 2023

До +11 градусов ожидается в Псковской области сегодня
26 марта 2023

Капитальный ремонт начался в Пушкиногорской средней школе
26 марта 2023

Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики для собак
26 марта 2023

Разрушение кладки колокольни Троицкого собора в Пскове составляет 90-100%
25 марта 2023

Препарат для диабетиков «Оземпик» будут поставлять в Россию только до декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...