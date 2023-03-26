До +9 градусов и дождь ожидается в Псковской области 27 марта

14:28, 26 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 27 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Также в регионе прогнозируют небольшие дожди. Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +1 до +6 градусов, а днем - от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.