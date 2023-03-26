Что делать при эпилепсии, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области

21:26, 26 марта 2023, ПАИ



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области





О приступах эпилепсии и том, что делать при приступе, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области. Пост об этом выложен в телеграм-канале комитета.

«Большинство приступов не представляют собой экстренной ситуации. Они длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определённых случаях следует обратиться за медицинской помощью. Так, например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьёзном заболевании», — написали в комитете.

Когда следует обратиться за экстренной медицинской помощью: