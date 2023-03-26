Что делать при эпилепсии, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
О приступах эпилепсии и том, что делать при приступе, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области. Пост об этом выложен в телеграм-канале комитета.
«Большинство приступов не представляют собой экстренной ситуации. Они длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определённых случаях следует обратиться за медицинской помощью. Так, например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьёзном заболевании», — написали в комитете.
Когда следует обратиться за экстренной медицинской помощью:
- приступ длится более пяти минут;
- отсутствие эпилепсии в истории болезни;
- медленное восстановление после приступа, повторный приступ или затруднённое дыхание после приступа;
- беременность или наличие других медицинских диагнозов;
- любые признаки физического повреждения после приступа.
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