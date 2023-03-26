Реставраторы приступили к работе над крестом Большой звонницы Псково-Печерского монастыря
Реставраторы приступили к работам по сохранению креста, находившегося на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Центр возрождения объектов культурного наследия в Псковской области».
Специалисты отреставрируют металлические элементы, воссоздадут основу из дерева. Металлические части покроют сусальным золотом.
Реставраторы отмечают, что все кресты на главках церквей и звонницы Псково-Печерского монастыря разные. Ни один не повторяется. Крест с Большой звонницы имеет в своём основании изображение сферы, что символизирует державу Царя Небесного. Ещё один элемент креста Большой звонницы, с которым работают реставраторы, — солнце: символическое изображение, вырезанное из металла, которое означает, что от креста исходит животворящее сияние, озаряющее мир светом истинной веры.
Реставраторы приступили к работе над крестом Большой звонницы Псково-Печерского монастыря
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