Михаил Ведерников выложил новый выпуск мультсериала «Наши краше!»
Новый выпуск мультсериала «Наши краше!» выложил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он посвящён всемирно известному художнику, исследователю, археологу, философу Николаю Рериху.
В мультфильме вы узнаете о жизни, творчестве и заслугах Николя Рериха, а также о его вкладе в сохранение исторического наследия Псковской земли.
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