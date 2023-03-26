Михаил Ведерников выложил новый выпуск мультсериала «Наши краше!»

23:24, 26 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск мультсериала «Наши краше!» выложил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он посвящён всемирно известному художнику, исследователю, археологу, философу Николаю Рериху.

В мультфильме вы узнаете о жизни, творчестве и заслугах Николя Рериха, а также о его вкладе в сохранение исторического наследия Псковской земли.