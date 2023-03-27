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Общество

34% псковских кадровиков оценили преимущество электронной трудовой

Трое из десяти кадровиков Пскова отмечают, что введение электронных трудовых книжек упростило ведение кадрового производства, столько же утверждают, что новый формат никак не сказался на их работе. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В Пскове 29% кадровиков считают, что электронные трудовые книжки усложнили ведение кадрового делопроизводства. Становится больше тех, кто относится к нововведению спокойно: 32% эйчаров утверждают, что не чувствуют разницы. Еще 34% оценили преимущества нового способа ведения трудовых книжек.

 

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