Поголовье пеляди восстанавливает псковское предприятие

15:26, 27 марта 2023, ПАИ

Какие уникальные научные исследования в рыборазведении проводят в Псковской области, рассказал руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы восстанавливаем маточное поголовье пеляди, создали свое поголовье сига, активно занимаемся разведением судака и осетровых видов рыб», - уточнил гость студии.

На данный момент на предприятии есть восемь видов осетровых рыб, из них четыре - это чистые породы, такие как стерлядь, белуга, русский и сибирский осетр.

Кроме того, от стерляди на производстве уже третий год подряд получают черную икру. В прошлом году ее было произведено 28 килограмм. «Ее используют для воспроизводства и закладки в инкубационные аппараты», - пояснил Константин Щербаков.