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Происшествия

Суд оштрафовал петербурженку, которой приснилось изнасилование

Мировой судья Санкт-Петербурга оштрафовал местную жительницу на одну тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По имеющимся данным, женщина совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой медицинской помощи через оператора 112, сообщив, что ее изнасиловали трое мужчин. Как следует из протокола об административном правонарушении, с правонарушением женщина согласилась, по прибытии «скорой» женщина поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и полицию она вызвала преждевременно.

Мировой судья судебного участка № 105 Санкт-Петербурга привлек женщину к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 19.13 КоАП РФ.

В пресс-службе судов также отметили, что ответчица в суд не явилась.

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