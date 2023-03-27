Прием желающих служить по контракту ведется в Центре поддержки семей мобилизованных

17:40, 27 марта 2023, ПАИ

Специалист военного комиссариата Псковской области по вопросам приема граждан - кандидатов для поступления на военную службу по контракту в ряды Вооружённых сил РФ ведёт прием в Центре поддержки семей мобилизованных (Псков, улица Некрасова, дом 19) с 27 марта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Жители районов Псковской области могут задать свои вопросы по телефону 8 (8112) 29 -91- 60.