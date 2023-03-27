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Общество

Участники оборота упакованной воды обязаны передать сведения в систему маркировки

Участникам оборота упакованной воды напоминают об обязанности передавать сведения в информационную систему маркировки, сообщает пресс-служба администрации города Пскова.

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу требования о передаче участниками оборота упакованной воды сведений в информационную систему мониторинга о выводе из оборота упакованной воды путём розничной продажи с использованием контрольно-кассовой техники.

Напомним, требования ведены согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды».

Оператором информационной системы мониторинга в стране является ООО «Оператор-ЦРПТ» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 года № 620-р).

В рамках мониторинга текущего статуса участников оборота упакованной воды ООО «Оператор-ЦРПТ» составил перечень участников оборота упакованной воды, не передающих соответствующие сведения в информационную систему маркировки.

В соответствии со статьёй 15.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление сведений и (или) нарушениях порядка и сроков представления сведений в информационную систему маркировки предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

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