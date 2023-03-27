Опубликован график работы передвижного ФАПа в Великолукском районе
Опубликован апрельский график работы передвижного ФАПа в Великолукском районе, сообщает группа газеты «Наш путь»:
- 5 апреля – пос. Дубрава-1 Лычевской волости;
- 6 апреля – дер. Демидово Шелковской волости;
- 12 апреля – дер. Жестки Лычевской волости;
- 13 апреля – дер. Полибино Пореченской волости;
- 17 апреля – дер. Плаксино Лычевской волости;
- 19 апреля – дер. Лукьянцево и Торчилово Лычевской волости;
- 20 апреля – дер. Губаны и Черпесса Шелковской волости;
- 24 апреля – дер. Иваново Переслегинской волости.
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