Полгода исправительных работ грозит стругокрасненцу за избиение женщины

08:57, 28 марта 2023, ПАИ

Прокурор Струго-Красненского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев.

Как сообщили ПАИ в прокуратуре, 23 февраля мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев, во время ссоры несколько раз ударил потерпевшую по голове.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до 6 месяцев.