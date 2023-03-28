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Общество

Куньинские медики собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Работники Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

«Желаем нашим защитникам возвращения, чтобы берегли себя, чтобы все вернулись живые и здоровые. Пусть наша капелька домашнего тепла согреет им сердца», - отметила одна из организаторов сбора Наталья Тарасевич.

Медики собрали продукты питания (тушёнка, вода питьевая, шпроты, сгущённое молоко, печенье и т. д.), а также медикаменты. Груз отправили сегодня в Великие Луки, затем через фонд «Сыны Отечества» его отправят в зону СВО.

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