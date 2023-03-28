Куньинские медики собрали гуманитарную помощь для участников СВО

11:43, 28 марта 2023, ПАИ

Работники Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Пламя».

«Желаем нашим защитникам возвращения, чтобы берегли себя, чтобы все вернулись живые и здоровые. Пусть наша капелька домашнего тепла согреет им сердца», - отметила одна из организаторов сбора Наталья Тарасевич.

Медики собрали продукты питания (тушёнка, вода питьевая, шпроты, сгущённое молоко, печенье и т. д.), а также медикаменты. Груз отправили сегодня в Великие Луки, затем через фонд «Сыны Отечества» его отправят в зону СВО.