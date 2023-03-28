Более 8 млн личинок щуки выпустили в псковские озера за год

11:47, 28 марта 2023, ПАИ

8 миллионов 300 тысяч личинок щуки выпустили в озера Псковской области в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Константин Щербаков пояснил, что существуют строительные организации, которых государство обязало выпускать мальков в водоемы за причиненный ущерб во время проведения работ.

К примеру, ГБУ ПО «Псковавтодор» занимается строительством дорог, проходящих через мосты и водные объекты. «Государство считает ущерб, который они наносят в результате строительства дорог, и предписывает им выпустить определенное количество рыб», - добавил гость студии.

Он также отметил, что на Северо-Западе есть три компании, которые выращивают рыб по контракту и передают рыбопосадочный материал организациям.