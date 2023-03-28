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Общество

Снятый в Пскове фильм для глухонемых покажут в Петербурге

Премьерный показ первого в России документального полнометражного фильма на русском жестовом языке пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 28 марта. Местом съемки картины, в частности, стал Псков, пишет «Российская газета».

В основе ленты - летописная повесть о святом благоверном князе Александре Ярославовиче и документальные свидетельства его современников. Рассказ ведется на фоне исторических событий середины XIII века. Съемки проходили в России, Монголии и даже Италии, в том числе в Ватикане. Причем в Ватикан группа смогла приехать в январе этого года. Несмотря на санкции, людям с ограниченными возможностями здоровья пошли навстречу и сделали визы.

«В Италии мы хотели найти и нашли уникальные свидетельства, связанные с перепиской Александра Невского и папы Иннокентия IV. Историки часто упоминают об этом факте, но мало кто видел эти письма. Письма хранятся в Ватикане, и мы стали первой съемочной группой из России, которой позволили снимать в Апостольском архиве Ватикана», - рассказал Сергей Кречетов, соавтор сценария, руководитель образовательного центра «Языки без границ», в котором проходят обучение глухие и слабослышащие.

В Псков съемочная группа приезжала летом, тогда местом съемки стал Псковский Кремль и Чудское озеро.

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