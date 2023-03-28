В Псковской области на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

12:59, 28 марта 2023, ПАИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась в Псковской области на 14%. На прошлой неделе было зарегистрировано 5009 случаев, это ниже эпидемического порога более чем на 30%, 47 человек были госпитализированы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Стабильной остаётся ситуация и по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — 373 случая, что ниже на 2%, чем на предыдущей неделе.

Профилактические советы, которые помогут сохранить здоровье:

- Соблюдайте чистоту

- Часто мойте руки с мылом. Используйте спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки, если под рукой нет мыла

- Дезинфицируйте поверхности: столы, дверные ручки, стулья, гаджеты

- Соблюдайте расстояние и этикет

- Контактируйте с больными людьми на расстоянии не менее 1 метра

- Избегайте поездок и многолюдных мест

- Прикрывайте рот и нос платком при кашле и чихании

- Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот

- Надевайте маску или используйте другие средства защиты

- Ведите здоровый образ жизни

- Старайтесь полноценно высыпаться

- Употребляйте пищевые продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами

- Поддерживайте физическую активность

- Не занимайтесь самолечением

- Если вы заболели, оставайтесь дома и обратитесь к врачу

- Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим

- Изолируйте больного.

Если заболел ваш родственник, выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Минимизируйте контакты больного с родными, особенно с детьми, пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение и сохраняйте чистоту.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами.

Ухаживать за больным должен только один член семьи.