В Псковской области на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась в Псковской области на 14%. На прошлой неделе было зарегистрировано 5009 случаев, это ниже эпидемического порога более чем на 30%, 47 человек были госпитализированы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Стабильной остаётся ситуация и по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — 373 случая, что ниже на 2%, чем на предыдущей неделе.
Профилактические советы, которые помогут сохранить здоровье:
- Соблюдайте чистоту
- Часто мойте руки с мылом. Используйте спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки, если под рукой нет мыла
- Дезинфицируйте поверхности: столы, дверные ручки, стулья, гаджеты
- Соблюдайте расстояние и этикет
- Контактируйте с больными людьми на расстоянии не менее 1 метра
- Избегайте поездок и многолюдных мест
- Прикрывайте рот и нос платком при кашле и чихании
- Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот
- Надевайте маску или используйте другие средства защиты
- Ведите здоровый образ жизни
- Старайтесь полноценно высыпаться
- Употребляйте пищевые продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами
- Поддерживайте физическую активность
- Не занимайтесь самолечением
- Если вы заболели, оставайтесь дома и обратитесь к врачу
- Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим
- Изолируйте больного.
Если заболел ваш родственник, выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Минимизируйте контакты больного с родными, особенно с детьми, пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение и сохраняйте чистоту.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами.
Ухаживать за больным должен только один член семьи.