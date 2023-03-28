Псковичам объяснили, от чего зависят цены на рыбу

14:26, 28 марта 2023, ПАИ

От чего зависят цены на рыбу, объяснил руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, стоимость корма напрямую влияет на цену рыбной продукции. «Многие продавцы кормов ушли с российского рынка, а оставшиеся подняли цены в два раза», — отметил Константин Щербаков.

К примеру, по его словам, 60-70 % стоимости форели составляет цена корма. При этом у осетровых рыб себестоимость меньше, так как цена кормов ниже, чем у форели. «Моя принципиальная позиция — кормить рыб только импортным кормом. Когда появится достойный аналог в России, я на него перейду», — сказал эксперт.