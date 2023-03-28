Вокзал в Великих Луках не приспособлен для инвалидов – прокуратура
Вокзал в Великих Луках не приспособлен для инвалидов, сообщили ПАИ в Великолукской транспортной прокуратуре.
Представители ведомства вместе с псковским отделением Всероссийского общества инвалидов провели проверку. В результате выяснилось, что платформа на станции не очищается, кроме того, ее параметры не соответствуют необходимым требованиям.
Также на вокзале нет тактильно-контрастных наземных указателей или изменений фактуры поверхности пешеходного пути.
Транспортная прокуратура внесла представление начальнику вокзала. Устранение нарушений контролируется.
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