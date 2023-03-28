Вокзал в Великих Луках не приспособлен для инвалидов – прокуратура

14:53, 28 марта 2023, ПАИ

Вокзал в Великих Луках не приспособлен для инвалидов, сообщили ПАИ в Великолукской транспортной прокуратуре.



Представители ведомства вместе с псковским отделением Всероссийского общества инвалидов провели проверку. В результате выяснилось, что платформа на станции не очищается, кроме того, ее параметры не соответствуют необходимым требованиям.

Также на вокзале нет тактильно-контрастных наземных указателей или изменений фактуры поверхности пешеходного пути.

Транспортная прокуратура внесла представление начальнику вокзала. Устранение нарушений контролируется.