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Экономика

С начала года псковичи сняли наличные в кассах сети «Пятерочка» более 12 тысяч раз

Фото: пресс-служба Сбера

Сбер совместно с X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятёрочка». С начала года псковичи совершили более 12 тысяч таких транзакций, сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причём без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

«Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов. За пять месяцев пилотирования данного проекта мы получили большое количество позитивных откликов. Анализ показывает, что возможность получения средств на кассах очень востребована, особенно в районах с небольшим количеством банкоматов. Рекордсменами по количеству транзакций и объему снятых наличных стали село Середка и деревня Тямша Псковского района. Данный сервис позволяет жителям экономить время, совмещая покупку продуктов с получением наличных», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

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