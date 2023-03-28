Противопожарный лесной центр прошёл проверку Рослесхоза

15:40, 28 марта 2023, ПАИ

Рослесхоз проводит выездные проверки, оценивая готовность регионов противостоять лесным пожарам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Специалисты ведомства проверили силы и средства Противопожарного лесного центра Псковской области. Особое внимание уделили осмотру спецтехники, проведению подготовительных мероприятий и готовности личного состава.

«Противопожарный лесной центр прошёл проверку и признан готовым обеспечивать пожарную безопасность в лесах на территории нашего региона», - заключил Михаил Ведерников.